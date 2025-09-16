Elazığ'da 8 Ayda Aranan Bin 9 Kişi Yakalandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yılın ilk 8 ayında aranan bin 9 kişinin yakalandığını belirtti.

Valisi Numan Hatipoğlu, Valilik binasındaki toplantıda, ilk 8 ayda kentte meydana gelen asayiş olayları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 5 bin 548 personelle Elazığ'ın huzurunu ve asayişini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Vali Hatipoğlu, "Asayiş suçları kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığımız çalışmalarda 5 yıldan az cezası olan 810 kişi, 5 ila 10 yıl arası cezası olan 124 kişi ve 10 yıldan fazla cezası olan 75 kişi olmak üzere toplam bin 9 kişi yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik olarak aranan bin 720 şahıs hakkında da yine işlem yapıldı. Kişilere karşı işlenen önemli suçlar kapsamında bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde 69, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 4, cinsel taciz suçunda yüzde 50, kasten yaralama suçunda yüzde 14, tehdit suçunda yüzde 7, hakaret suçunda yüzde 17 azalma görülmüştür. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 4 bin 136 olay gerçekleşmiş olup aydınlatma oranımız yüzde 97'dir. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 9 azalmıştır" dedi.

"30 operasyonda 4 suç örgütü çökertildi 109 kişi gözaltına alındı"

Vali Hatipoğlu, "Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bir önceki yılla karşılaştırdığımızda evden hırsızlıkta yüzde 52, otodan hırsızlıkta yüzde 35, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 34, yağma suç suçunda yüzde 27, dolandırıcılık suçunda yüzde 12, motosiklet hırsızlığında yüzde 10 azalma görülmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 363 olay gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında azalma yaşanmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile mücadelede yaptığımız operasyonlar sonucunda 497 silah ele geçirilmiş olup 647 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlarla mücadele çalışmalarımızda ise 30 operasyonda 4 suç örgütü çökertilmiş olup 109 kişi gözaltına alınmış, 34'ü tutuklanmıştır. Terörle mücadele çalışmalarımızı yine amansız bir şekilde sürdürmekteyiz. PKK KCK ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda 2025 itibariyle toplamda 361 kırsal ve 31 şehir operasyonu olmak üzere 392 operasyon gerçekleştirmiş olup bu operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınmış olup bir kişi tutuklanmıştır. Diğer tür terör örgütlerine karşı yine etkin mücadelemiz devam etmekte olup 36 operasyon gerçekleştirdik ve 26 kişi gözaltına alındı. 4 kişi de tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Uyuşturucuyla mücadele özellikle gençleri korumak için yaptıkları en önemli çalışmalardan birisi olduğunun altını çizen Vali Numan Hatipoğlu, "Bu kapsamda toplamda 160 operasyon gerçekleştirmiş olup 267 kişi gözaltına alınmıştır ve 147 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 51 kilogram uyuşturucu madde, 10 bin 67 adet uyuşturucu hap ve bin 576 kök ve bin 576 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir. Siber suçlarla mücadele çalışmalarımızda ise siber devriyelerimizin yaptığı çalışmalarla suç unsuru olarak görülen 389 şahıs ve hesap tespit edilmiş olup yapılan bu tespitlerde paylaşımların yüzde 46'sının terör, yüzde 27'sinin asayiş, yüzde 11'inin ise güvenlik konulu olduğu görülmüştür. Ayrıca siber suçlar kapsamında 13 operasyon gerçekleştirilmiş olup 67 kişi gözaltına alınmış ve 44'ü tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele çalışmalarımızda ise 22 operasyon gerçekleştirip bir araca el koyuldu. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 487 düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir" diye konuştu.

"151 bin 168 araca işlem yapıldı"

Trafik denetimleri hakkında bilgi veren Hatipoğlu, "Özellikle başta şehir içi olmak üzere şehirlerarası yollarımızda sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı itibariyle 752 bin 307 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 151 bin 168 araca işlem yapılmış olup yüzde 31'lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında 5 bin 120 araç denetlenmiş ve önceki yıla göre yüzde 95'lik bir artış sağlanmıştır. Ticari taksi denetimleri kapsamında 654 araç denetlenmiş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik çalışmalarımızda ise 4 bin 858 araç kontrol edilmiş olup bu sayı önceki yıla göre yüzde 26 artış göstermektedir. Denetimler sonucunda 303 araç hakkında işlem yapılmış ve işlem sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 14'lük artış gerçekleştirilmiştir. Biz ilimizin huzuru, güvenliği, asayişi vatandaşlarımızın gece gündüzü gündüzünden emin olarak şehrimizde her imkandan faydalanması için gayret gösteriyoruz" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ