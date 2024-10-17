Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Depremin Anı Kameralara Yansıdı

Meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin Elazığ'da yeni görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremde Elazığ'da 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar görürken deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir pastane, eczane, iddia bayi ve otoparka ait görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçması kameralara yansıdı. Aynı zamanda bir hayvan çiftliğinde ineklerin depremle birlikte ayağa kalması ve paniklemesi görüntülendi. - ELAZIĞ