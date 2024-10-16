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Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Depremde Korku Dolu Anlar

Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Depremde Korku Dolu Anlar
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ'da yakalananlar, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kendilerini korkuyla dışarı attı. Deprem anına dair görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme Elazığ'da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinde çalışanların kendilerini dışarıya attığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ'da da deprem anı ve vatandaşları kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğal Afet Güvenlik 3-sayfa Malatya Deprem Yaşam

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