Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi. Eğitimde madde bağımlılığı, bağımlı kişinin özellikleri, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil gibi konular ele alındı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci, kadın ve kursiyerler olmak üzere 273 kişiye 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Narkorehber faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede Halk Eğitim Müdürlüğü, Vali Mehmet Lütfullah ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi personel, veli ve eğitim gören kursiyerlerin katılımı ile toplam 13 eğitimde 273 kişiye eğitim verildi.

Ekipler tarafından katılımcılara, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir? Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Ocak Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adana'da okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba günü Adana'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi? SON DAKİKA Adana Valiliği açıklaması!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title