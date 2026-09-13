Haberler

Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın: 17 mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan yangında 17 mahkum dumandan etkilendi.

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında 17 mahkum dumandan etkilendi.

DUMANLAR KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, 17 mahkum dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHKUMLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen mahkumlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek

Kozinoğlu soruşturmasında, ünlü dizinin senaristleri ifade verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı

Fenomen dizinin oyuncusu nişanlandı: Tepsiye resmen para yağdı
Boris Johnson'ın geçtiği hatta İHA saldırısı: Ukrayna'ya göre hedef diplomatik tren olabilir

Boris Johnson'ın treni geçti, dakikalar sonra saldırı oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çalışan Türkmenistanlı işçi çatıdan düştü! Gözaltı sonrası dikkat çeken iddialar

Ünlü oyuncunun evinde korkutan olay! Temizlik görevlisi çatıdan düştü
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Darbeciler kararı böyle dinledi! İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar

İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler