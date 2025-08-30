Elazığ-Bingöl Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı
Elazığ- Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapan otomobil beton duvara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan hayvana çarpmamak isteyen, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak beton duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kolluk kuvvetleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ