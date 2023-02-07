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Elazığ Belediyesinden Malatyalı depremzedelere sıcak çorba ikramı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ Belediyesinden Malatyalı depremzedelere sıcak çorba ikramı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan depremzede vatandaşlar için Elazığ Belediyesi ekipleri sıcak çorba ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan depremzede vatandaşlar için Elazığ Belediyesi ekipleri sıcak çorba ikramında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremler 10 farklı şehirde hissedildi. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgelerine kurtarma ekipleri ve yardım erzakları gönderildi. Elazığ Belediyesi ekipleri de Malatya'ya gelerek depremin en çok hissedildiği bölgelerde stant kurup depremzede vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Mustafa Özer, " Bundan önce bir Elazığ depremi oldu. Elazığ depreminde yaşadığımızı olayın bunun yüzde biri diyebileceğim bir deprem oldu. Geceyi burada Afad'ın çadırında geçireceğiz. Sağ olsunlar, AFAD bu hizmetleri veriyor. Asker gelip burada çalışıyor. Elazığ'dan gelen çorbalar dağıtılıyor. Sağ olsun Elazığ ile Malatya iş birliği içerisinde, aynı zamanda daha önceki depremde Malatya, onlara hizmet etti. Onlar da şimdi Malatya'ya hizmet ediyorlar. Bu dayanışma" dedi.

Erkan Yoldaş, " Depremin oluşu, Allah'ın takdiri. Biz sadece insanlardan dua bekliyoruz. Duadan başka bekleyecek hiçbir şeyimiz yok. Çorbayı vermeleri bile güzel, Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Belediyesi Kahramanmaraş Malatya AFAD 3. Sayfa Haberler

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