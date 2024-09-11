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Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu

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Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Narin Güran'ın ölümü sonrasında adliye önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamada, çocuk cinayetlerine karşı mücadele ve çocuk haklarının korunması vurgulandı.

Narin Güran'ın ölümü sonrasında adliye önünde toplanan Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu açıklamalarda bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Tüm ülkeyi derinden üzen olayın ardından Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu adliye önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Seda Demirtaş Genç, "Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştır. Ne yazık ki bir kez daha ülkemizde bir çocuğun hayatına kast eden bir olayla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, yaşanan bu acı olayın derin üzüntüsünü ve öfkesini paylaşırken, çocuklarımızın hayat hakkını savunmak için verdiğimiz mücadelede kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Çocuk cinayetleri, toplumsal vicdanı derinden yaralayan, geleceğimizi hedef alan ve en temel insan haklarından biri olan yaşam hakkını ihlal eden en ağır suçlardandır. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret bir çocuğun hayatının elinden alınmasını haklı kılamaz. Bu tür vahşetlere karşı toplumun her kesiminin daha güçlü bir tepki vermesi ve mücadele etmesi gerektiği açıktır" dedi.

Demirtaş Genç, "Bu noktada, sorumluluğumuz yalnızca failin cezalandırılması değil, aynı zamanda benzer acıların tekrar yaşanmaması için toplumsal bilinçlendirme çalışmalarını artırmak ve hukuki süreçlerin daha etkin ve caydırıcı olmasını sağlamaktır. Türk Ceza Kanunu'nda çocuklara karşı işlenen suçlar için öngörülen cezaların arttırılması ve adaletin en hızlı ve etkin şekilde tecelli etmesi için yargı makamlarına ve tüm yetkili mercilere çağrıda bulunuyoruz. Aynı zamanda, devletin ve toplumun her bireyinin çocukları koruma yükümlülüğüne dikkat çekmek istiyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda, korkusuzca büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarından ailelere, hukuki düzenlemelerden sosyal politikalara kadar her alanda çocuk haklarına saygının, korunmanın ve kollanmanın öncelikli bir politika haline getirilmesi elzemdir. Unutulmamalıdır ki, çocuklar toplumun geleceğidir. Bir çocuğun kaybı, toplumun ortak vicdanında kapanması zor yaralar açmaktadır. Her birey, her kurum bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli ve çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı bir dünyada büyümeleri için el birliğiyle çalışmalıdır. Elazığ Barosu ve Elazığ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, çocuklarımıza yönelik her türlü şiddet ve istismarın karşısında, çocuk haklarının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narin Güran Politika 3-sayfa Güncel Adliye Hukuk Çocuk

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