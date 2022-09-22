Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | El Salvador'da toprak kayması: 7 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberine göre Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışlar nedeniyle iki ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışlar nedeniyle iki ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. El Salvador Sivil Savunma Direktörü Luis Amaya yaptığı açıklamada, ülkede bugün iki ayrı şehirde yaşanan toprak kaymaları sonucu toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de yaralandığını aktardı.

Toprak kaymalarından birinin başkent San Salvador'un 16 kilometre güneybatısında yer alan Huizucar şehrinde bir köyde meydana geldiği ve yıkılan bir evin içinde bulunan 3'ü çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Panchimalco şehrinde yaşanan diğer toprak kaymasında ise evleri toprak altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, felaket nedeniyle bölgeye acil durum ekiplerinin ulaşarak vatandaşlara destek olduğunu belirtti. El Salvador Sivil Savunma Kurumu, bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ülkenin okyanus kıyısındaki 29 şehrinde turuncu alarm, diğer şehirlerde ise sarı alarm verildiğini duyurdu.

(Saim Sevinç - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orta Amerika El Salvador 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title