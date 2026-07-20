El frenini çekmeyi unuttu, otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, geri hareket ederek bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı.

Olay, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Otomobili park eden sürücü, el freni çekmeye unutup markete alışverişe gitti. Bu sırada geri hareket eden sürücüsüz otomobil, yaklaşık 30 metre sonra bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı