Haberler

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

El frenini çekmeyi unuttu, otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil geri kayarak apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, geri hareket ederek bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı.

Olay, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Otomobili park eden sürücü, el freni çekmeye unutup markete alışverişe gitti. Bu sırada geri hareket eden sürücüsüz otomobil, yaklaşık 30 metre sonra bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı

Sadece 5 dakika sonra çok daha sıcak oldu
Haluk Levent'in X hesabına erişim engeli getirildi

Haluk'a bir darbe daha! 9 milyon takipçili hesabı için karar verildi
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi

Eski Galatasaray yöneticileri dahil 5 kişiye tutuklama talebi