Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla Pehlivan'ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.