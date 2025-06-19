Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcı 'suç örgütü üyeliği' suçlamasıyla Pehlivan'ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Mehmet Pehlivan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a tutuklama talebi

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Adam ifade vermemiş ehhh. Vermek zorunda değil ki. Hangi nedenle içeri atılıyor peki? Ne suç işlemiş?? Bunları içeriye ama içerideki katiller tecavüz eden sapıklara af. Serbest bırakılıyor. Vallaha AKP Mafya ile birlikte

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

AKP gibi bir Mafya çetesi nasıl bir ülkeyi yıllardır yönetiyor benim aklım vermiyor. Vallah inanılmaz. Tamamen suç örgütü.

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