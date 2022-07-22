EKPSS'ye Sultangazi Belediyesi ile hazırlanan genç, Türkiye birincisi oldu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) Sultangazi Belediyesi'nin kurslarında hazırlanan Mehmet Hüseyin Can Ağkoç, sınavdan 100 puan alarak Türkiye birincisi oldu. Birinci olan Ağkoç'u aynı sınavdan 92 puan alan Cansel Ağkoç'la beraber ağırlayarak tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Genç kardeşlerimiz, ilk kez girdikleri sınavda çok güzel başarılar elde ederek bizleri mutlu ettiler. Kendileriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Engelli bireylerin hayata daha fazla katılmalarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde bu yıl, ücretsiz EKPSS kursları düzenlemeye başlamıştı. Kamuda istihdam olmak isteyen engelli bireyler için düzenlenen EKPSS'nin bu yılki Türkiye şampiyonu, sınava Sultangazi Belediyesi'nin kurslarında hazırlanan Mehmet Hüseyin Can Ağkoç oldu. 17 yaşındaki Ağkoç, ilk kez girdiği sınavdan 100 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Geleceğin başarılı yazılımcısına bilgisayar sürprizi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Hüseyin ile ablası Cansel ve anne Fadime Ağkoç'u ağırladı. Fadime Ağkoç, sınava hazırlık sürecinde Sultangazi Belediyesi'nden çok güçlü bir destek gördüklerini belirterek Başkan Dursun'a teşekkür etti. Başkan Dursun ile bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Hüseyin ise, gelecekte iyi bir yazılımcı olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Dursun, Hüseyin'e güzel bir bilgisayar hediye edeceklerinin müjdesini verdi. Cansel'e de hediyeler takdim eden Başkan Dursun, Fadime Ağkoç'a hitaben, "Bu pırıl pırıl kardeşlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için, Sultangazi Belediyesi olarak her alanda sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sultangazi'de engel yok, birlik ve beraberlik var

Tüm engelleri birlik ve beraberlikle aşmaya kararlı olduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Mehmet Hüseyin Can kardeşimiz, bu yılki EKPSS'de üstün bir başarı sergileyerek Türkiye birincisi oldu. Ablası Cansel de 92 puan alarak yine çok güzel başarıya imza attı. Değerli kardeşlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum ve çalışma arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Bu gurur verici başarı; birlik, beraberlik olursa, gerekli imkanlar sağlanırsa, engellerin nasıl aşılabildiğinin de en güzel örneklerinden biri olmuştur. Engelli komşularımızın karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırarak hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla gayret ediyoruz. EKPSS kurslarımızla özel gençlerimizi sınava en iyi şekilde hazırlıyoruz. Kurslarımızın henüz ilk yılında, kardeşlerimizden böyle güzel başarılar geldi. Hüseyin kardeşimizin yanı sıra, sınava bizimle hazırlanan 18 kardeşimiz de 70-100 arasında puan aldı." dedi.

Engelsiz Sultangazi hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Dursun, "Özel çocuklarımız için düzenlediğimiz okçuluk ve basketbol kurslarımızla, onları sporla buluşturuyoruz. Ayarlı ortopedik yataklar, akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler, koltuk değnekleri, beyaz bastonlar ve hasta bezleri gibi binlerce malzemeyi her yıl özel komşularımıza ulaştırıyoruz. Özel bireyler ile ailelerine, malzeme desteğinin yanı sıra danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti de sunuyoruz. Öte yandan, özel komşularımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için, ücretsiz servisler düzenliyoruz. Tekerlekli sandalyeler için araç liftine sahip olan Engelsiz Servisimizle, komşularımızı evlerinden alarak sağlık birimlerine ulaştırıyoruz. Esentepe Mahallemizde, özel komşularımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek eksiksiz bir engelliler merkezi inşa ediyoruz. Engelli komşularımızın mutluluğu, huzuru için gayret etmeye ve onlara en iyi şekilde destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Güçlü destek şampiyonluk getirdi

Sultangazi Belediyesi, EKPSS'ye hazırlanan gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri için, ihtiyaç duydukları tüm desteği onlara sağlamak konusunda titizlik gösteriyor. Kurslarda görev alan öğretmenler, kendi alanlarının en iyileri arasından seçilirken sınava hazırlık materyalleri de gençlere ücretsiz olarak takdim ediliyor. Hem kurs sorumluları hem de öğretmenler, gençlerle özel olarak ilgilenerek rehberlik desteği de sağlıyorlar.

Kurslarda bir yandan yüksek nitelikli eğitimle bir yandan da güçlü bir manevi destekle buluşan gençler, EKPSS'ye daha avantajlı giriyor. Türkiye şampiyonu Hüseyin'in ablası, 20 yaşındaki Cansel Ağkoç da sınava Sultangazi Belediyesi ile hazırlandı ve sınavdan 92 puan alarak kardeşi gibi güzel bir başarı elde etti. Ayrıca sınava yine Sultangazi Belediyesi ile hazırlanan 18 genç, 70-100 arasında puan alma başarısı gösterdi. Sultangazi Belediyesi, önümüzdeki yıllarda da özel gençleri EKPSS'ye ücretsiz olarak hazırlamaya devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa