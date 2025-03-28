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Ekmek Tartışması Kanlı Bitti: Fırıncı Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekmek almak isteyen müşterisiyle çıkan tartışma sonucunda fırıncı, tabancayla müşterisini yaraladı. Olay sonrası yakalanan fırıncı, mahkemece tutuklandı.

Ekmek isteyen müşterisini vuran fırıncı tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ekmek tartışması nedeniyle tabancayla müşterisini yaralayan fırıncı yakalandı.

Olay, 21 Mart saat 00.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi 1. Park sokakta meydana geldi. Evine yürüyerek gitmekte olan Ersel Ş.(32)'ye Henüz plakası ve şüphelisi belirlenemeyen araçtan tabancayla 2 el ateş edildi. Tabancadan çıkan 2 mermi de Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti. Yaralanan adam yere düştü. Şüpheli araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yakaladı

Yoğun çalışma ve takip sonucu polis ekipleri, Şüpheli Maşallah Ş.(26), yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde, "Ben fırın sahibiyim. Müşteri olarak gelen Ersel benden kötü üslupla ekmek satın almak istedi. Aramızda tartışma çıktı. Tartışma uzadı. Sonrasında uzaklaştı. Yolda denk gelince bende aracımın içinden ateş ettim." dediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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