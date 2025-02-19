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Ehliyetsiz Sürücüye Polis Kovalamacası: 98 Bin Lira Ceza

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Konya'da devriye atan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı ve toplamda 98 bin lira ceza aldı.

Konya'da devriye atan polis ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunduğu araç sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine yaşanan kovalamaca sonrası araç park halinde bulunurken, araçtan kaçan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri 42 ASA 059 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 30 dakika kaçan otomobil bir süre sonra izini kaybettirdi. Çevrede araştırma yapan ekipler, Alavardı Mahallesi Güldibi Sokak girişinde aracı terk edilmiş olarak buldu. Araç üzerinde inceleme yapan ekipler araçtan kaçan sürücü A.C. ve yanında bulunan arkadaşını sokak yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken araç emniyet otoparkına çekildi. Ehliyetsiz sürücüye 'dur' ihtarına uymama, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali ve drift atma gibi ihlallerden 98 bin lira idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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