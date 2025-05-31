Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı ve yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü aracıyla kaza yapıp yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A.A. idaresindeki 35 CEL 723 plakalı otomobil, Yeşilhisar Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamacanın esnasında M.A.A. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya kaldırımına çıkıp ağaç ile evin duvarının arasına sıkıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

17 yaşındaki gencin ehliyetsiz olduğu için "dur" ihtarına uymadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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