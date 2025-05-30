Ehliyetsiz Sürücü Kaldırıma Çarptı, Takla Attı: 3 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücü Kaldırıma Çarptı, Takla Attı: 3 Yaralı
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Ehliyetsiz Sürücü Kaldırıma Çarptı, Takla Attı: 3 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz bir gencin kullandığı hafif ticari araç kaldırıma çarparak takla attı ve durdurduğunda kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarpıp takla attı ardından kamyonete çarptı : 3 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz bir gencin kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonucu araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bucak ilçesi Onaç Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Mehmet E.Ö. idaresindeki 15 ACV 236 plakalı hafif ticari araç, ilçe girişindeki kavşağa geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Ü. yönetimindeki 15 EJ 837 plakalı kamyonete çarptı.

Araç hurdaya döndü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücü Mehmet E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Yakup D. ve Mustafa G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz çıktı

Kazanın ardından yapılan kontrollerde aracı kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
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