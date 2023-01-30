Ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı: 4 yaralıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücü evin duvarına çarptı: 4 yaralı BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza İnegöl'ün kırsal Hocaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Hocaköy yolu üzerinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yasir Ş. yönetimindeki 17 DD 860 plakalı otomobil yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Yusufcan E. (14), Semih Y. ve Tuğba E. yaralandılar. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan sürücü Yasir, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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