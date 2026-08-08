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D-400'de Kaza: Yaralanma Yok, Sürücüye 40 Bin TL Ceza

D-400'de Kaza: Yaralanma Yok, Sürücüye 40 Bin TL Ceza
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400 Karayolu Side Mahallesi sınırlarında D-400 Karayolundan Side 251 sokağa dönmekte olan otomobilin, tali yoldan D-400 Karayoluna çıkmakta olan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü belgesi olmadığı belirlenen sürücüye 40 bin TL ceza uygulandı.

D-400 Karayolu Side Mahallesi sınırlarında D-400 Karayolundan Side 251 sokağa dönmekte olan otomobilin, tali yoldan D-400 Karayoluna çıkmakta olan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken sürücü belgesi olmadığı belirlenen sürücüye 40 bin TL ceza uygulandı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda seyir halindeyken, Tüter Garden önüne geldiğinde Side Mahallesi 251 sokağa dönmekte olan Salim Cengiz'in kullandığı 06 CUP 104 plakalı otomobile, tali yoldan D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Kaplan'ın kullandığı 07 BHP 488 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada büyük şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Öte yandan, kazanın ardından Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 07 BHP 488 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Kaplan'a 40 bin TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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