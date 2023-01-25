Ehliyetine alkolden 2042 yılına kadar el konulan sürücü alkollü halde kamyona arkadan çarpıp öldü

Antalya'da otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon devrilirken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren ve 1,98 promil alkollü olduğu belirlenen Murat Volkan Sevim'in sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 2042 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda bu sabaha karşı Seyfullah Akdemir'in kullandığı sebze kasası yüklü kamyona,aynı istikamette seyir halindeki Murat Volkan Sevim'in kullandığı otomobil arkadan çarptı. Aşırı hızlı olduğu bildirilen otomobilin çarptığı kamyon çarpmanın şiddetiyle toplama yol ile anayol arasındaki refüje devrilirken otomobil sürücüsü hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içerisinde, kamyon sürücüsü de kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı. Otomobil sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, duman çıkmaya başlayan araç yangın tüpüyle söndürüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve olay yerinde kalbi durmuş olan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kaza yapan otomobildeki sürücüye ilk müdahale ise yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen Avusturya vatandaşı kadın tarafından yapıldı.

EHLİYETİNE ALKOL YÜZÜNDEN EL KONULMUŞ

Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim'in sürücü belgesine 2021 yılında alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, sürücü belgesine el konulduktan sonra birçok kez daha alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu belirlendi. Murat Volkan Sevim'in ölümüne neden olan kazada da 1,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Volkan Sevim'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.