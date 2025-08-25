Eğribucak Kayalıkları'nda Kaçak Avcılara Operasyon

Dünyadaki Mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıklarında kaçak avlanan 13 avcı muhtarın radarına takıldı. Süresiz olarak avlanmaya yasak olan bölgede avlanan avcılara işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Eğribucak köyü sınırları içerisindeki jeoparkta yaşandı. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilginç yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan Eğribucak Kayalıkları'ndan silah sesleri yükseldi. Durumu fark eden köylüler, köy muhtarı Fatih Durna'ya haber verdi. Araziye çıkarak avcıları görüntüleyen muhtar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kızıl rengi ve kayalık yapısı ile Mars gezegenine benzetilen ve 'Dünyadaki Mars' olarak da anılan kayalıklarda avlanan kaçak avcılara jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince işlem yapıldı.

"Burası süresiz olarak avlanmaya yasak"

Köy çevresinde dağ keçisi popülasyonunun olduğunu söyleyen Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna, "Komşum 'Muhtarım araziden silah sesi geliyor' dedi. Bunun üzerine aracımla araziye çıktım. Burada avlanan 13 kişi tespit ettim. İl dışından gelen avcılar kaçak avlanıyordu. Bizim burası süresiz olarak avlanmaya yasak. Nedeni de dağ keçilerinin olması. Vatandaşları ikaz etmeme rağmen terk etmediler. Bunun üzerine jandarma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlar da kısa sürede gelerek gerekli işlemleri yaptılar" dedi. - SİVAS