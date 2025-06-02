EGO Şoförü Yolcuya Saldırdı

EGO Şoförü Yolcuya Saldırdı
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Ankara'da EGO otobüsünün geç gelmesi sonrası sinirlenen şoför, yolcunun sorusuna saldırarak karşılık verdi. Olay, Elmadağ ilçesinde kameralara yansıdı.

EGO şoförü vatandaşa böyle saldırdı

ANKARA - Ankara'da bir ego şoförü otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı.

Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, EGO otobüsü gelmesi gereken durağı 15 dakika geç geldi. Vatandaşlar otobüsün neden geç geldiğini sorduğu sırada sinirlenen EGO şoförü bir yolcuya saldırdı. O anlar darp edilen vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa
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