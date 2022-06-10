Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi - Haberler

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Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eğitimlerini tamamlayan Yunus timlerine sertifikaları törenle verildi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan Motosikletli Yunus Timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan Motosikletli Yunus Timlerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Motosikletli Yunus Timleri için Elmaşehir Mahallesi Çarşamba Pazarı yanındaki boş alanda gösteri ve sertifika töreni düzenlendi. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ile emniyet şube müdürleri ve sertifika alacak olan polislerin aileleri katıldı. Sertifika töreni öncesinde 5 haftalık eğitimlerini tamamlayan Motosikletli Yunus Timleri bir gösteri yaptı. Timlerin motosiklet üzerinde yaptığı akrobasi gösterileri ve açtıkları Türk bayrağı protokol üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Gösterilerin sonunda eğitimlerini tamamlayarak Motosikletli Yunus Timlerine dahil olan polis memurlarına Vali Tuncay Akkoyun ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayhan Taş Jandarma Karaman 3. Sayfa Haberler

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