Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eğitim kazası sonucu şehit oldu

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, eğitim kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 10 Temmuz tarihinde Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda (POMEM) meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Olayda ağır yaralanan Kuzkun hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23 gündür tedavi gören Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakan Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un 3 Ağustos tarihinde Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından Oğuzeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - GAZİANTEP