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Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Dağ Komando Okulu Arasında Acil Yardım Eğitimi Protokolü

Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Dağ Komando Okulu Arasında Acil Yardım Eğitimi Protokolü
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Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında imzalanan protokol ile simülasyon eğitimi gerçekleştirilecek. Hem öğrencilerin hem de askeri personelin pratik becerileri artırılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında ilk ve acil yardım simülasyon eğitimi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında simülasyon mankenleri ve eğitim materyalleri ortak kullanılacak, askeri yaralanmalara yönelik eğitimler düzenlenecek.

Protokol ile hem öğrencilerin hem de askeri personelin pratik becerilerinin artırılması hedefleniyor.

"Bu iş birliği vatan sevgisi ve görev bilinci için önemli"

Törende konuşan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, "Biz askeriz, devletin askeriyiz. Bu iş birliği, vatan sevgisi ve görev bilinci noktasında büyük bir adım olacaktır" dedi.

"Öğrencilerimize daha fazla katkı sağlayacak"

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ise protokolün disiplinlerarası iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin sahada daha yetkin bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Simülasyon laboratuvarı açıldı

Protokol töreninin ardından SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan Simülasyon Laboratuvarı açıldı. Laboratuvarın açılış kurdelesi törene katılan yetkililer tarafından kesildi. Katılımcılar, ileri düzey eğitim materyalleriyle donatılan laboratuvarı inceleyerek sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı. Tören, laboratuvar gezisi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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