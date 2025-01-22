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Eğirdir'de Çöken Bina Paniğe Neden Oldu

Eğirdir'de Çöken Bina Paniğe Neden Oldu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde inşaat çalışması sırasında 3 katlı bir binanın çökmesi paniğe neden oldu. Çökmeyle birlikte çevredeki binalar tahliye edilirken, bina sahibinin içeride altın ve ziynet eşyalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Mahalle sakini tepkileriyle enkaz kaldırma talep etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, inşaat çalışması sırasında 3 katlı bir binanın çökmesi paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sahibinin içeride altın ve ziynet eşyalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin, bölgedeki güvenliği sağlamak ve ziynet eşyalarının korunmasını temin etmek amacıyla 5 gündür gece gündüz enkaz önünde nöbet tuttuğu öğrenildi.

Olay, 17 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi Doktor İsa Köklü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat temeli için kazılan çukurun yanındaki 3 katlı bina bir anda çöktü. Binanın çökmesi mahallede büyük paniğe neden oldu. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, çöken binanın boş olduğu öğrenildi. Yanındaki iki apartman güvenlik amacıyla tahliye edilirken, bir apartmanda da hasar oluştu. Polis ekipleri caddeyi güvenlik şeridiyle ulaşıma kapattı.

Ev sahibinden kasıt iddiası

Çöken binanın sahibi Hüseyin Avni Tanış, daha önce de arsasına müdahale edildiğini ileri sürdü. Kendisinden daire karşılığı evini satmasının istendiğini söyleyen Tanış, "Benden daire karşılığı evimi satmamı istediler ama ben satmadım. Daha sonra buraya gelip inşaat çalışması başlattılar ve uyarılarımıza rağmen çalışmalarını sürdürdüler. Sonuç olarak evim yerle bir oldu. Evimizi tamamen dayalı döşeli kullanıyorduk. Şimdi ise her şey yerle bir oldu" diye konuştu.

Altın ve ziynet eşyaları için 5 günlük nöbet

Çöken binanın sahibi Hüseyin Avni Tanış'ın, enkaz altında altın ve ziynet eşyalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Can ve mal güvenliğini sağlamak ve değerli eşyaların korunmasını temin etmek amacıyla ekiplerin 5 gündür gece gündüz olay yerinde nöbet tuttuğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden tepki

Katip Mahallesi Muhtarı Ahmet Sesli, enkazın bir an önce kaldırılması ve yolun trafiğe açılması gerektiğini vurguladı. "Burası, rahmetli Hüsamettin Tanış'a ait bir binaydı. Yan taraftaki inşaat kazısı nedeniyle bina büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yolun trafiğe kapalı olması mahallemizi olumsuz etkiliyor. Yetkililerden bir an önce enkaz kaldırma çalışmalarını başlatmalarını ve yolumuzu yeniden trafiğe açmalarını talep ediyoruz" dedi.

"5 gündür mağduruz"

Bir mahalle sakini ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Göçüğün bir an önce kaldırılması gerekiyor. Burası dolmuş hattı olduğu gibi acil bir durumda ambulans ya da itfaiye araçlarının geçişi mümkün değil. 5 gündür mağduruz. Yolun kapalı olması hayatımızı olumsuz etkiliyor."

Yetkililerden çözüm bekleniyor

Mahalle halkı, çökmenin ardından geçen 5 gün boyunca herhangi bir çalışma başlatılmamasına tepki gösterirken, yetkililerden bir an önce enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılarak yolun tekrar trafiğe açılmasını talep ediyor. Polis ekiplerinin ise enkaz kaldırılana kadar nöbete devam edeceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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