Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Yiğit Özden Kanser Tedavisi Sırasında Hayatını Kaybetti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yiğit Özden, Antalya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Baykal-Şengül Özden çiftinin oğlu olan Yiğit, yarın Karavca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yiğit Özden (22), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 ay önce rahatsızlanan AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Baykal-Şengül Özden çiftinin büyük oğlu olan Yiğit Özden'e kan kanseri teşhisi konduğu, 1 ay öncesine kadar Antalya Şehir Hastanesi'nde, 1 aydır da özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Yiğit Özden'in sağlığına kavuşabilmesi için ilik nakli yapılması gerektiği, şu ana kadar uygun iliğin bulunamadığı, kardeşinin iliğinin yarım uyumlu olduğu ancak enfeksiyonun düşmemesi ve nakil için uygun değerlerin oluşmaması nedeniyle naklin yapılamadığı bildirildi.

Yiğit Özden'in cenazesinin pazartesi günü öğle namazının ardından Karavca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - ANTALYA