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Ege'nin şirin kasabasına ödül!

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Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde ödül alan Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, şirin kasabalarını sosyal ve kültürel anlamda geliştirme hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Karamoçu, ödüle layık görüldükleri için tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kent&Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Törene; Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yerel yönetimlerin başarılı projelerinin ödüllendirildiği organizasyon büyük ilgi gördü.

"ŞİRİN KASABAMIZ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Afyonkarahisar'ın Işıklar Beldesi Belediye Başkanı Murat Karamoçu, ödülünü aldıktan sonra Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Kasabalarını geliştirme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Karamoçu, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyon için teşekkür ediyorum. Kasabamız şirin, sosyal ve kültürel anlamda gelişmeye açık bir yer. Memleketimizi nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz düşüncesiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Karamoçu'nun açıklamaları, Işıklar Beldesi'nin gelişim vizyonuna dair umut verici mesajlar içerdi.

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Ege'nin şirin kasabasına ödül!
Kaynak: Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - 3.Sayfa
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