Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. En yakın yerleşim yeri İzmir'in Çeşme ilçesi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 183.07 kilometre mesafe ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa