Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Ege Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. En yakın yerleşim yeri İzmir'in Çeşme ilçesi.

Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 183.07 kilometre mesafe ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA

