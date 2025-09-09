Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 183.07 kilometre mesafe ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA