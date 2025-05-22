Ege Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 3.8 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 22.05'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 34 kilometre olarak belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 34 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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