Eflani'de Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde motosikletinin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Candaroğlu Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Uğur Kendirci idaresindeki 78 ABY 962 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Şahin'e çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrularak kanlar içerisinde kalan yaşlı adam ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.