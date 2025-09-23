Haberler

Efeler'deki Soğukkuyu Hemzemin Geçidi 6 Gün Süreyle Trafiğe Kapatılacak

Efeler'deki Soğukkuyu Hemzemin Geçidi 6 Gün Süreyle Trafiğe Kapatılacak
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Soğukkuyu hemzemin geçidinde 24-30 Eylül tarihleri arasında kaplama çalışmaları nedeniyle araç trafiği kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Soğukkuyu hemzemin geçidi, yapılacak kaplama çalışmaları nedeniyle 24-30 Eylül tarihleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler ilçesi Soğukkuyu hemzemin geçidinde yapılacak olan kaplama çalışması nedeniyle bölgenin trafiğe kapatılacağını duyurdu. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, geçit ve yaklaşım yolunda bakım gerçekleştirilecek. 24 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında sürecek çalışmalar nedeniyle, Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini hatırlatarak "TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünce, Aydın İli Efeler İlçesi sınırları içerisinde bulunan demiryolu kilometresi 130+884 (Soğukkuyu geçidi) olan hemzemin geçitte ve yaklaşım yolunda kaplama çalışması yapılacaktır. Yapılacak çalışma sebebi ile 24 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında bahse konu Soğukkuyu hemzemin geçidi araç trafiğine tamamen kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
