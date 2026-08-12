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Aydın'da 22 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Aydın'da 22 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, hakkında 22 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında 22 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Serçeköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çalışmada 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı belirlenen E.A. (23) yakalandı. Hakkında 22 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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