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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında, uyuşturucu haplar, metanfetamin, skunk tohumu, bir tabanca ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 8 ikamete eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metanfetamin, 5 gram skunk tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör ve bu tabancaya ait 5 mermi ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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