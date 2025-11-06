Haberler

Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu

Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu Haber Videosunu İzle
Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Edirnekapı metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın sürücü ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

  • Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı'nda Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
  • Yangın, metrobüs şoförü ve güvenlik personelinin müdahalesiyle söndürüldü.
  • Yangın nedeniyle aksayan metrobüs seferleri, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Edirnekapı durağına yolcu almak için gelen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

METROBÜSÜN MOTORUNDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 21.00 sıralarında Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı'nda Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan bir metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için durağa gelen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden metrobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları kısa sürede tahliye etti.

Edirnekapı'da metrobüste çıkan yangın paniğe neden oldu

ZAMANINDA MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ardından yangın söndürme tüpüyle motor kısmında çıkan alevlere müdahale eden şoföre, durakta görevli güvenlik personeli de destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından bölgeye çağrılan çekici ile metrobüs duraktan kaldırıldı. Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı

Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda panik!Yolcunun söylediği polisi alarma geçirdi
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.