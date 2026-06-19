Kars'ta fındık büyüklüğünde dolu yağdı: Akyaka ve Arpaçay beyaza büründü

Kars'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler ise kış aylarını aratmadı. Beyaza bürünen bölgeler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kars'ta yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı