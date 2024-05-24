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Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımı esnasında arbede yaşandı

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Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde bulunan 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımı sırasında jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede yaşandı. Yıkım çalışmaları devam ediyor.

Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımı esnasında ortalık karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları yıkmak için Valilik talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarım arazilerinde tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, geçtiğimiz zaman çerçevesinde muhtarlıklara genelge göndermişti.

Genelgenin ardından Saros Körfezi'nde bulunan 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımına başlandı. 50'den fazla 'tiny house' ve kaçak yapının yıkıldığı bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor.

Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığı esnada, yapı sahipleri ve jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarmaya zorluk çıkaran bazı kişilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kelepçelenen mülk sahiplerinden Kadir Akkaya, ruhsatlı plakalı karavanının olduğunu ve buna rağmen yıkıldığını ifade ederek, "Danişment köyünde bulunan özel mülkümüze plakalı ruhsatlı karavanlarımızı yıkmak ve yaşam hakkımızı elimizden almak için Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatı ile mahkemeyi hiçe sayarak usulsüz tebligat yaparak zor kullanarak haklarımızı hiçe sayıyorlar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Valiliği Saros Körfezi Jandarma Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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