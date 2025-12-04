Haberler

Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar

Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar Haber Videosunu İzle
Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken sınırda yakalandılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yurtdışına otomobil ile çıkmak üzere olan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde Büyük İskender portreli ve Helenistik döneme ait çok sayıda gümüş sikke ele geçirildi.

  • Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda S.K. ve M.Y.Y. isimli iki şüpheli, ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi ve arka yüzünde Yunan tanrısı Zeus figürü bulunan Helenistik döneme ait gümüş sikkelerle yakalandı.
  • Sikkelerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istendiği belirlendi.
  • Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller sırasında S.K. ve M.Y.Y. isimli iki şüpheli durdurdu.

BÜYÜK İSKENDER PORTRELİ SİKKELERLE YAKALANDILAR

Yapılan aramada, ön yüzünde Büyük İskender'in Herakles tarzı portresi, arka yüzünde ise Yunan tanrısı Zeus figürü bulunan tarihi eser niteliğinde çok sayıda Helenistik döneme ait gümüş sikke bulundu.

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

TUTUKLANDILAR

Ele geçirilen sikkelerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istendiği belirlendi. Gözaltına alınan S.K. ve M.Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

Edirne Kapıkule'de tarihi eser operasyonu: Büyük İskender portreli sikkelerle kaçarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
'Ege'yi füzelerle kapatacağız' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz

"Ege'yi füzelerle kapatırız" diyen Yunanistan'a anladığı dilden yanıt
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler

Koca bir ilçe kokudan yerinde duramıyor! Hepsini vatandaşa yedirmişler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Kardeşiyle birlikte arkadaşını defalarca bıçakladı

Tam 14 kez bıçakladılar, yetmedi bir de olay çıkardılar
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.