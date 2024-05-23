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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan tırdaki aramada toplamda 370 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan tırdaki aramada toplamda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Ticaret Bakanlığı sistemlerinden yapılan analiz çalışmalarında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan ithalat yüklü bir araçta risk görülerek takibe alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan araç, şüphe üzerine X-Ray cihazına sevk edildi. Yapılan X-Ray taramasında araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek Füge ile arama yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde 370 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeye ve beyaz eşya naklinde kullanılan araca el konuldu. Soruşturma çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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