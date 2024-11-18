Üye Girişi
Haberler

Edirne jandarması yeni teslim aldığı 11 araç, 2 motosiklet ve yeni atanan 81 otoyol personeli ile görev başında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne jandarması yeni teslim aldığı 11 araç, 2 motosiklet ve yeni atanan 81 otoyol personeli ile görev başında Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na 15 Ekim 2024 tarihi ile yeni teslim edilen 11 araç ve 2 motosiklet ile Otoyol Jandarma Komutanlığı emrine atanan 81 personeli ile otoyollarda gece...

Edirne jandarması yeni teslim aldığı 11 araç, 2 motosiklet ve yeni atanan 81 otoyol personeli ile görev başında

EDİRNE - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na 15 Ekim 2024 tarihi ile yeni teslim edilen 11 araç ve 2 motosiklet ile Otoyol Jandarma Komutanlığı emrine atanan 81 personeli ile otoyollarda gece gündüz vatandaşların huzuru için görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çalışmalarıyla Edirne'de Otoyol Jandarma Komutanlığı'na 15 Ekim 2024 tarihinde yeni teslim edilen 11 araç ve 2 motosiklet ile Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı emrine atanan 81 personeli ile otoyollarda gece gündüz aralıksız olarak emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşları huzur ve güvenliği için hizmet veriyor.

Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı, trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılarak kural ihlallerinin önlenmesinin için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne jandarması yeni teslim aldığı 11 araç, 2 motosiklet ve yeni atanan 81 otoyol personeli ile görev başında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada mahkeme başkanına mafya ağzıyla racon kesti
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Uluslar Ligi maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Habip kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip Karaçöl kaç yaşında, nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları! 2390 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Yemekteyiz Nuray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray Aytekin kaç yaşında, nereli? 18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri nelerdir? Yemekteyiz Ferahnaz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz Sarızeybek kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.