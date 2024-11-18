Edirne jandarması, yeni teslim aldığı 11 araç, 2 motosiklet ve yeni atanan 81 otoyol personeli ile görev başında

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na 15 Ekim 2024 tarihi ile yeni teslim edilen 11 araç ve 2 motosiklet ile Otoyol Jandarma Komutanlığı emrine atanan 81 personeli ile otoyollarda gece gündüz vatandaşların huzuru için görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çalışmalarıyla Edirne'de Otoyol Jandarma Komutanlığı'na 15 Ekim 2024 tarihinde yeni teslim edilen 11 araç ve 2 motosiklet ile Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı emrine atanan 81 personeli ile otoyollarda gece gündüz aralıksız olarak emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşları huzur ve güvenliği için hizmet veriyor.

Edirne Otoyol Jandarma Komutanlığı, trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi, trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılarak kural ihlallerinin önlenmesinin için çalışmalarını sürdürüyor. - EDİRNE