Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Kaçak Antikalar Ele Geçirildi

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda Kaçak Antikalar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen 62 adet antika eşya ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli minibüste yapılan aramada plakçalar, duvar saatleri, daktilo ve fotoğraf makineleri bulundu.

Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen antika plakçalar, duvar saatleri, daktilo ve fotoğraf makineleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen, Azerbaycan uyruklu I.I.'nın kullandığı Çekya plakalı minibüs, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince şüpheli görülerek x-ray kontrolüne sevk edildi. Araçtaki detaylı aramalarda, 62 adet antika niteliğinde plakçalar, duvar saatleri, daktilo ve fotoğraf makineleri ele geçirildi. Yakalanan eşyalara el konulurken, sürücü ile yanındaki Gürcistan uyruklu F.G. isimli yolcu hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kırmızı et diye sattıkları ürün bakın ne çıktı
img

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
img

Aziz Yıldırım'dan Mesut'a 9 milyonluk sürpriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.