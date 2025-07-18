Edirne İpsala'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden N.M. yönetimindeki 22 MA 0370 plakalı motosiklet, önünde giden M.D. yönetimindeki 59 ZD 117 plakalı traktöre takılı römorka arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. N.M, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. - EDİRNE