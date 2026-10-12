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Edirne Havsa'da park halindeki otomobil gece yanarak kullanılamaz hale geldi

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Edirne'nin Havsa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; araç kullanılamaz hale gelirken polis çıkış nedenini araştırıyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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