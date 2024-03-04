Edirne-Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçak Göçmen Operasyonu

Edirne- Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyrukları sırasında mührü bozarak dorseye binen 4 kaçak göçmen, Bulgaristan'ın Lesovo gümrüğüne takıldı. Bulgar polisleri mültecileri, tırla birlikte polis merkezine götürdü.

Mültecilerin Avrupa hayalleri için göze aldıkları değişik yöntemler pes dedirtmeye devam ediyor. Edirne- Hamzabeyli kara yolunda oluşan 20 kilometrelik tır kuyruğunu bekleyen sürücülerin bir sıkıntısı da dorselerine kaçak olarak binen göçmenler oldu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen göçmenler, kilometrelerce kuyrukta sıra bekleyen tırların brandalarını delerek ya da kapısındaki kabloyu keserek dorselere giriyor.

Bulgaristan Lesovo sınır kapısına kadar giden mülteciler, Bulgar sınır polisinin tüm çalışmalarına rağmen dorseden inmeyince, kapıları kapatılan tır polis merkezine götürüldü. Tır içerisinde yakalanan 4 mülteci, haklarında işlem yapıldıktan sonra Harmanlı Mülteci Toplama Merkezine götürüldü. - EDİRNE