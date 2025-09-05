Haberler

Edirne'deki Ordu Evinde Yangın: 16 Asker Dumandan Etkilendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde orduevinde çıkan yangında 16 asker dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından askerler taburcu oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde orduevinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 16 asker hastaneye kaldırıldı. Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, askerlerin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre; Keşan Subay Orduevi'nin yatakhane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, GAZDAŞ, TREDAŞ, itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler binadaki doğal gaz ve elektriği kesti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de içerideki dumanı tahliye etmeye başladı.

Yangında, dumandan etkilenen 16 asker, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, dumandan etkilenen 16 askerin tedavi gördükleri hastaneden sabah saatlerinde taburcu olduğunu bildirerek, "Çok şükür bir can kaybı yok" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
