Haberler

Edirne'de Yaya Trafik Kazasında Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 22 KD 301 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya S.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü

Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna cevap yok

Üzüntüden ağzını bıçak açmadı! Mert Hakan'ın son halini görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.