Edirne'de Yaya Trafik Kazasında Yaralandı
Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Kıyık Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 22 KD 301 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya S.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa