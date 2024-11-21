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Edirne'de Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

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Edirne'nin Yıldırım Hacısaraf Mahallesi'nde bir tek katlı müstakil evde çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alev alev yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

EDİRNE - Edirne'de alev alev yanan tek katlı müstakil ev, mahalleliyi sokağa döktü.

Edirne'nin Yıldırım Hacısaraf Mahallesi Karacapaşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evde hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Edirne'de Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - 3.Sayfa
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