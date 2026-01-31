Haberler

Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü: Apartman bacası çöktü

Edirne'de sağanak yağışların ardından bir apartmanın bacası çökerken, park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, ancak vatandaşlar eski yapıların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Edirne'de sağanak yağışların ardından bir apartmanın bacası büyük bir gürültüyle çökerken, kopan parçaların isabet ettiği bir otomobil hasar gördü.

Edirne'de etkili olan sağanak yağışların ardından 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bacası büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, bacanın düşmesi sonucu park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, cadde kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Çöken bacanın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı.

Mahalle sakinleri, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından benzer risklerin oluşabileceğine dikkat çekerek, eski yapıların kontrol edilmesini istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

