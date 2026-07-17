Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de narkotik ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda kokain ve skunk ele geçirildi; 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne'de narkotik ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda satışa hazır kokain ve skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada satışa hazır fişeklenmiş 82 parça halinde 67,53 gram kokain, 20 parça halinde 85,74 gram skunk, 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL, 500 ABD doları ve 295 avro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.C.S., U.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.E. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ile A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı