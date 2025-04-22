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Edirne'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şahsın Üzerinden Para Çıktı

Edirne'de Uyuşturucu İle Yakalanan Şahsın Üzerinden Para Çıktı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri şüpheli bir şahsı durdurdu. A.Ö.'nün üzerinde, boş çikolata paketine saklanmış uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan şahsın üzerinde, boş çikolata paketine saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.Ö.'yü durdurdu. A.Ö.'nün üst aramasında, boş çikolata paketine saklanmış halde 20 adet alüminyum folyo içerisinde 3,45 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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